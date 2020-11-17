الأمم المتحدة: الحدود بين إثيوبيا والسودان تشهد أزمة إنسانية

قال مسئول في مفوضية الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الحدود بين إثيوبيا والسودان بصدد أن تشهد أزمة إنسانية على نطاق واسع.ووصل حوالي 7000 من الفارين إلى منطقة الحمديات بولاية كسلا السودانية، فيما وصل 4000 آخرون إلى اللقضي بولاية القضارف.ويشن الجيش الإثيوبي حملة على قوات محلية في إقليم تيجراي، حيث أودت الضربات الجوية والمعارك البرية بحياة المئات.