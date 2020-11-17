اليوم.. بايدن يعلن عن إدارته الجديدة

يعلن الديمقراطي جو بايدن، الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن إدارته الجديدة والتي ستدير البيت الأبيض يناير المقبل.جاء ذلك بعدما استدعى كبار قادة حملته الانتخابية لتوزيع المناصب، بعدما رفض المطلعون على القرارات، الكشف عن المناقشات الداخلية قبل الإعلان الرسمي عن التعيينات اليوم، وسيتم اختيار مديرة الحملة السابقة جين أومالي ديلون لتكون نائبة لكبير موظفي البيت الأبيض، بينما سيتولى الرئيس المشارك للحملة سيدريك ريتشموند، النائب عن ولاية لويزيانا، ومستشار الحملة ستيف ريتشيتي مناصب عليا في الإدارة الجديدة.وتمثل التعيينات الجديدة موجة أولية للمئات من مساعدي البيت الأبيض الجدد الذين سيتم تعيينهم خلال الأسابيع المقبلة، حيث يقوم بايدن بتشكيل إدارة لتنفيذ رؤيته في الحكم، عقب تنصيبه رسميا في 20 يناير.وكان بايدن قد أعلن الأسبوع الماضي تعيين كبير مستشاري الحملة السابق رون كلاين للعمل ككبير موظفي البيت الأبيض.