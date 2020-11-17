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تقارير ومتابعات

«مخدر وتحرش»..قصة شاب يجبر طفلة على تعاطى الحشيش

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:17 م
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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أثيرت موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى عقب تداول فيديو لشاب يجبر طفلة صغيرة، 5 سنوات، على تعاطى الحشيش، وطالب الرواد بمحاسبة هذا الشخص غير المسئول.

بدأت القصة بانتشار فيديو لشاب يجبر طفلة على تعاطى الحشيش، واتضح أنها ابنة زوجة والد الشخص الذي ظهر في الفيديو مع الطفلة، وأن والده توفى منذ حوالي عام ونصف.

القضية قيد التحقيقات منذ عدة أشهر، وجرى إصدار مذكرة استدعاء بحق الشاب "إسلام.ا.س"، وحضر أحد المحامين الموكلين عنه أمام سراي النيابة، للرد على الاتهامات الموجهة لموكله في المحضر الخاص بالواقعة، مؤكدا أن الطفلة "بنت مرات أبوه"، وأن الفيديو جرى تصويره منذ 9 سنوات، خارج مصر.

قدم المحامى ياسر قنطوش بلاغا ضد الأب الذى يعطى الطفلة مخدر واتهم البلاغ الذى حمل رقم 14126 سنة 2020 عرائض النائب العام "إ.س.س" بتعاطي مخدر الحشيش وإعطاء السيجارة لطفلة صغيرة وتصويرها في ذلك الوضع المخل، وهو يضع سيجارة الحشيش في فمها ويلامس أجزاء من جسدها مما يثير غضب الجميع لانتهاكه حقوق الطفلة الصغيرة.

وكشفت زينة حازم، "لبنانية أسترالية"، والتي أيضا قدمت بلاغ ان هذا الشاب من بورسعيد وهو سيء السمعة وتربطه علاقة صداقة بوالد الطفلة.

«النجدة للطفولة»
قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمركز القومي للأمومة والطفولة، أن الطفلة التي ظهرت مع شخص يجبرها على التدخين ابنة لسيدة مطلقة، وأن الواقعة تمت إحالتها إلى المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية وتباشر نيابة العرب والضواحي والجنوب الجزئية ببورسعيد تحقيقاتها في المحضر المقيد برقم 3347 لسنة 2020 إداري الضواحي.

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