المئات يشيعون جنازة الشهيد ياسر عصر بمسقط رأسه في القليوبية (صور)

شيع المئات من أهالي قرية مشتهر بطوخ، اليوم الثلاثاء، جثمان شهيد الواجب اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، والذي استشهد إثر سقوطه داخل هواية بمحطة مترو تابعة للنقل والمواصلات، أثناء التعامل مع الحريق وإنقاذ حياة المواطنين بمنطقة وسط البلد.وأدى المشيعون صلاة الجنازة عليه بمسجد الوقف بالقرية عقب صلاة الظهر، وحمل ملفوفا بعلم مصر، ودفنه بمقابر العائلة بالقرية.وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية، مؤكدين أن الفقيد كان يتمتع بحسن الخلق، والسيرة الحسنة، وكان يحظى باحترام الجميع.يذكر أن الشهيد سبق وأن شارك بنفسه في إنقاذ أرواح المواطنين منها في عام 2016 في محطة الضواحي.