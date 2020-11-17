وزيرة التضامن: السيسي وجه بإصدار تراخيص مؤقتة لـ10 آلاف حضانة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية، وعددها 10 آلاف حضانة، مشددة على أنه من المستهدف تطوير 700 حضانة، ولا يقتصر فقط على البنية التحتية للحضانات ولكن يشمل كل ما يتعلق بها من المشرفة أو الميسرة التي تقوم بتعليم الأطفال وأهمية رعاية الأطفال في هذا السن بالأسلوب التفاعلي بين الأطفل والأسر.وأوضحت وزيرة التضامن أنها عقدت لقاء مع وزير التربية والتعليم، لإنشاء حضانات ذكية وحل مسألة التراخيص، مشيرة إلى أن بروتوكول اليوم لاعتماد الحقائب التدريبية والكوادر التدريبية سواء بوزارة التضامن الاجتماعى من العاملين في مجال الحضانات أو الأسرة والطفولة.