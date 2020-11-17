أهالى «مشتهر» ينعون شهيد الواجب اللواء ياسر عصر

دشن أهالى قرية مشتهر بطوخ هاشتاج تحت عنوان «شهيد الواجب» للترحم على ابنهم اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات للسكة الحديد ومترو الأنفاق.استشهد اللواء إثر سقوطه بإحدى الهوايات أثناء مروره بمحطات المترو والسيطرة في إخماد حريق بمحطة مترو مسرة بالخط الثانى، وتم نقل جثمان الشهيد البطل إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، وستقام الجنازة بمسقط رأسه بعد صلاة الظهر.وغرد أهالى القرية فى منشورات لهم على فيس بوك:« الشهيد البطل الراحل كان بطل واقعة إخماد النيران فى القطار رقم 1551 القاهرة طنطا عام 2016 وكان حينها برتبة عقيد، وكان يشغل منصب مأمور قسم الضواحى بمحطة مصر، وقد أنقذ المئات قبل امتداد الحريق لباقى عربات القطار».وكتب البعض:«ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. ألف سلام على روحك الطاهرة».