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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

على متن طائرة بـ 223 مليون دولار: نتنياهو يزور الإمارات منتصف ديسمبر

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:48 ص
نتنياهو
نتنياهو
سارة شريف
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أفادت تقارير إسرائيلية أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخطط لإجراء أول زيارة رسمية إلى الإمارات منتصف الشهر المقبل، وذلك بعد دعوة تلقاها من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

وأوضحت التقارير أنه من المتوقع أن يطير نتنياهو إلى الإمارات لأول مرة على متن الطائرة الجديدة "جناح صهيون" المخصصة لرئيس الوزراء الإسرائيلي والتي تصل كلفتها إلى 750 مليون شيكل (223 مليون دولار). والتي سيتم تسليمها خلال الأيام القادمة إلى سلاح الجو الإسرائيلي بعد استكمال جميع الرحلات التجريبية الخاصة بها.

تسيير الطائرة الرئاسية التي ستقل نتنياهو إلى الإمارات تأجل عدة أشهر بعد اتخاذ قرار بإقامة مقر خاص لها في قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل مجهزة بأجهزة أمنية وحراسة متقدمة جدا، كما عين ضابط خاص مسؤول عن حراسة الطائرة في القاعدة العسكرية والاهتمام بصيانتها، وكلف شراء وتجهيز الطائرة مئات ملايين الشواكل.

وهذه هي المرة الاولى التي تستخدم فيها إسرائيل طائرة رسمية خاصة لنقل رئيس الحكومة حيث كان يستخدم طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أو لشركة أركيع او العال، رسميا هذه الطائرة أيضا متاحة لاستخدام الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، لكنه صرح أنه غير معني باستخدامها.

هذه الطائرة قادرة على الوصول برحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة والصين وهي مجهزة بأنظمة اتصال تؤمن اتصال آمن مع القاعدة العسكرية، وركبت لها أنظمة حماية ضد الصواريخ والهجمات الإلكترونية.

وكان موقع “واللا” العبري قد ذكر الشهر الماضي عن مسؤولين إسرائيليين أن نتنياهو منع وزراء حكومته من السفر إلى الإمارات قبل سفره هو إليها أولا، ونقل الموقع عن 3 مسؤولين لم يسمهم إن "عددا من الوزراء اتصلوا بمكتب نتنياهو وأبلغوه عن اهتمامهم بزيارة الإمارات لعقد اجتماعات مع نظرائهم، لتعزيز التعاون بين البلدين".

وفي 12 أكتوبر الماضي، تحدث نتنياهو هاتفيا مع محمد بن زايد واتفقا على تبادل الزيارات.

فيما أعلنت وكالة الأنباء البحرينية بشكل رسمي أن بعثة بحرينية برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني ستصل إسرائيل غداً الأربعاء لإجراء محادثات ومناقشات حول اتفاق السلام.

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