إصابة 3 بانفجار سيارة مفخخة شمالي أفغانستان

أصيب ثلاثة من أفراد الشرطة الأفغانية، على الأقل، في انفجار سيارة مفخخة بإقليم "فارياب" شمالي أفغانستان.ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الثلاثاء عن حاكم الإقليم، نقيب الله فايق، قوله إن حركة طالبان كانت تسعى إلى استهداف مقر الشرطة في منطقة قيصر بسيارة مفخخة، لكن تم تحديد السيارة من قبل القوات الأمنية وتم إيقافها قبل أن تصل إلى هدفها.وأفادت الشرطة بأن الانفجار وقع في سوق بمنطقة قيصر بعد أن صدت قوات الأمن هجوم طالبان على المنطقة، فيما لم يرد بعد تعليق من حركة طالبان على الهجوم.