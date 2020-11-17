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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«القوى العاملة»: تعيين 779 شابا بينهم 10 من ذوي الهمم بالدقهلية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:36 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، بتعيين 779 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 10 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3312 شابًا، وتوفير 37 فرصة عمل منهم 7 فرص لذوي القدرات.

وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 23 ألف جنيه لـ10 عمال كرعاية اجتماعية، كما تم عمل شهادات أمان لـ283 عاملًا بمبلغ 141 ألفًا و500 جنيه، فضلًا عن صرف منحة عيد الأضحى المبارك بواقع مليون و141 ألف و500 جنيه لـ2283 عاملًا آخر.

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