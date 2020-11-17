9 محافظات تدخل جولة الإعادة في انتخابات النواب بكامل دوائرها

لم تحسم الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات النواب مصير نوابها في 9 محافظات، وستدخل ضمن جولة الإعادة على كامل دوائرها.وترصد "الدستور" هذه المحافظات وعدد المقاعد المخصصة لها والدوائر وعدد المنافسين فيها.1- الدقهلية: مخصص لها 21 مقعدا وتخوض بدوائرها الـ10 ويتنافس فيها 42 مرشحا.2- الشرقية: مخصص لها 21 مقعدا يتنافس عليها 42 مرشحا في 8 دوائر.3 - كفر الشيخ: مخصص لها 10 مقاعد يتنافس عليها 20 مرشحا في دوائرها الأربعة.4- السويس: مخصص مقعدين يتنافس عليها 4 مرشحين في دائرة واحدة.5- دمياط: مخصص لها 4 مقاعد يتنافس عليها 8 في دائرتين.6- شمال سيناء: مخصص لها مقعدين يتنافس عليها 4 بدائرتين.7- الإسماعيلية: مخصص لها 5 مقاعد يتنافس عليها 10 مرشحين في 3 دوائر.8- الغربية: مخصص لها 14 مقعدا ويتنافس عليها 28 مرشحا في دوائرها الـ7.9- المنوفية: مخصص لها 11 مقعدا ويتنافس عليها 22 مرشحا بـدوائرها الـ 6.