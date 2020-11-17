213 إصابة و6 وفيات بكورونا في أفغانستان

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية عن تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 43 ألفًا و681 حالة.وأوضحت الوزارة- حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الثلاثاء- أنه جرى تسجيل 6 وفيات؛ لترتفع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 1638 حالة، كما أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 35 ألفًا و160 شخصًا، وذلك بعدما تعافي 24 شخصًا.