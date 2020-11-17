قطر تسجل 194 حالة كورونا جديدة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 194 حالة جديدة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة أمس الإثنين أنه تم فحص 10072 حالة، خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1053841 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 2783 حالة فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 235 حالة حتى الآن.