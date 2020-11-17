«تعليم الكبار»: معهد اليونسكو أشاد بجهود الهيئة خلال جائحة كورونا

قالت الهيئة العامة لتعليم الكبار، إن معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة (UIL) بهامبورج بألمانيا تقدم بخطاب رسمى يشيد فيه بجهود الهيئة العامة لتعليم الكبار فى دعم أنشطة وبرامج تعليم وتعلم الكبار بمصر خلال جائحة كورونا.جاء ذلك عقب مشاركة رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار فى اجتماع التحالف العالمى لمحو الأمية الذى عقد نهاية أكتوبر الماضى.وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الدكتور عاشور عمري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، قدم عرضًا تضمن أهم التطورات الجارية في مجال تعليم وتعلم الكبار وطنيًا، وإقليميًا، وعالميًا، كما أكد على خطورة أزمة كورونا (كوفيد 19) على برامج التعليم في مصر والعالم بشكل عام، وتعليم الكبار بشكل خاص، وما نتج عن تلك الأزمة من مشكلات أهمها: تعطيل العملية التعليمية، وإعاقة تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بتعليم الكبار، وعرض أهم الحلول والبدائل التي استخدمتها هيئة تعليم الكبار، والسعي نحو التجديد واستثمار المستجدات التكنولوجية لمواجهة تلك الأزمة.وشددت الهيئة، على أن الاجتماع ضم أكثر من 20 دولة بالإضافة إلى بعض الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا منها شركة مايكروسوفت، كما شارك فى الاجتماع بعض وزراء التعليم من عدة دول وممثلي دول التحالف العالمى لعرض تجاربهم لمواجهة جائحة كورونا وأهم الأنشطة التعليمية التي قامت بها لمواجهة جائحة كورونا.