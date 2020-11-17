رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

منذر رياحنة: رواية مسلسل «موسى» مثل البحر سهل وممتنع

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:49 ص
منذر رياحنة
منذر رياحنة
حسين الجندي
طباعة
عبر النجم الأردني منذر رياحنة عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "موسي"، والذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان ويعرض في السباق الرمضاني المقبل 2021، منوها إلى سعادته بالعمل مع شركة سينرجي المنتجة للمسلسل ومع كافة فريق العمل.

وقال النجم الأردني في تصريحات عبر برنامج "سكايب"، لبرنامج "تريندينج" علي قناة mbc، أنه أخذ وقتًا طويلًا لقراءة رواية موسي والسيناريو الخاص بها، مشيرًا إلى أن العمل مختلف تمامًا، ومؤكدًا أن روايات ناصر عبدالرحمن المؤلف مثل البحر وهي مثل السهل الممتنع بأسلوب خاص أتمني أن يعيننا الله علي تلك الامانة.

و المسلسل تعاقد عليه كل من النجوم سمية الخشاب، صبرى فواز، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، وضياء عبد الخالق، وجار التعاقد مع آخرين وسوف يتم الإعلان عنهما خلال الأيام المقبلة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

والد محمد النني يطمئن الجماهير: «لا تقلقوا.. ابني بخير»

القبض على شاب وفتاة يمارسان الرذيلة تحت مدرج بجامعة الفيوم

«يانسون صلاح».. 8 فوائد مذهلة لـ«مشروب العزل»

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

الصور

image description

محافظ أسيوط يناقش إنشاء مصنع للرمان ويشكل رابطة للمزارعين

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تطوير سور محطة المياه التشيكى بكورنيش النيل

image description

تطوير قاعة النيل للأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط

image description

تكليف رئيس المطرية بمتابعة أعمال تسليم الوحدة الصحية بأولاد صبور

image description

حملة لقياس انبعاثات عوادم السيارات بدمياط

الأكثر قراءة

القبض على شاب وفتاة يمارسان الرذيلة تحت مدرج بجامعة الفيوم

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

حقيقة فيديو اعتداء فردىّ شرطة على طفل بميت غمر

تقلبات جوية شديدة.. تحذيران من «الأرصاد» بخصوص حالة الطقس للمواطنين

إنفوجراف

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

باحثون يطورون آلة لأخذ عينات مسحة الحلق تساعد في حماية الطواقم الطبية من العدوى

بعد إعلان النتيجة.. موعد اعادة الانتخابات البرلمانية 2020 المرحلة الأولى والثانية؟

قنصل بريطاني ينقذ طالبة من الغرق في الصين (فيديو)

تزايد مخاوف السمنة لدى المراهقين في بريطانيا

أيام زمان

«فنجان قهوة بالشطة».. صباح تشرح وصفة سحرية تجعل صوتها جميلًا

«وصل قبل المباراة بدقائق لكنه سجل هاتريك».. حكاية الأسطورة جيوسبي مياتزا

أفلام تغيرت نهايتها بسبب وفاة أبطالها

«كومبارس صامت».. حكاية الظهور السينمائي الأول لهند رستم

مقالات الرأي
ماجد حبته
عن «القاعدة» وأشياء أخرى
مؤمن المحمدي
لا كورة نفعت
القس. رفعت فكرى
المغفلة
لواء.حمدى البطران
تطوير الصعيد
المزيد

الثقافة

محمد الحديني: القصة القصيرة جدا وقصيدة النثر خارج حسابات الجوائز الأدبية

«نكهات مصرية» كتاب جديد يوثق وصفات طهي أغربها «ذيل الثور»

مؤتمر وسط الصعيد الثقافي في عيون الفنانين والمفكرين ورجال الدين

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية