منذر رياحنة: رواية مسلسل «موسى» مثل البحر سهل وممتنع

عبر النجم الأردني منذر رياحنة عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "موسي"، والذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان ويعرض في السباق الرمضاني المقبل 2021، منوها إلى سعادته بالعمل مع شركة سينرجي المنتجة للمسلسل ومع كافة فريق العمل.وقال النجم الأردني في تصريحات عبر برنامج "سكايب"، لبرنامج "تريندينج" علي قناة mbc، أنه أخذ وقتًا طويلًا لقراءة رواية موسي والسيناريو الخاص بها، مشيرًا إلى أن العمل مختلف تمامًا، ومؤكدًا أن روايات ناصر عبدالرحمن المؤلف مثل البحر وهي مثل السهل الممتنع بأسلوب خاص أتمني أن يعيننا الله علي تلك الامانة.و المسلسل تعاقد عليه كل من النجوم سمية الخشاب، صبرى فواز، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، وضياء عبد الخالق، وجار التعاقد مع آخرين وسوف يتم الإعلان عنهما خلال الأيام المقبلة.