رصف 10 طرق بالبحيرة بأطوال 14.6 كم وبتكلفة 27 مليون جنيه

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على إنه جار العمل بكافه أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنينوأشار المهندس فايز الجندى مدير مديرية الطرق بالبحيرة إلى أنه جارى أعمال رصف عدد 8 طرق ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 20202021 بأطوال 12.9 كم بإجمالى تكلفة 25.597 مليون جنيه وهى:-رفع كفاءة طريق المغازى نخنوخ مركز المحمودية بطول 1.3 كم وبتكلفة 2.26 مليون جنيه، ورصف طريق مدخل عزبة هميسة مركزى دمنهور وشبراخيت بطول 1.1 كم وبتكلفة 1.53مليون جنيه، ورفع كفاءة طريق الرياح الناصرى مركز بدر بطول 2 كم بتكلفة 4.7 مليون جنيه.كما تم رفع كفاءة طريق العزيمة مركز بدر بطول 1.56 كم وبتكلفة 4.85 مليون جنيهورفع كفاءة طريق السلخانة 2 سائقين مركز بدر بطول 0.45 كم وبتكلفة 1.43 مليون جنيهورفع كفاءة طريق قافلة مركز أبو حمص بطول 2.5 كم وبتكلفة 4.037 مليون جنيهورفع كفاءة طريق الصعايدة مركز أبو حمص بطول 1.9 كم وبتكلفة 2.9 مليون جنيهورفع كفاءة طريق حسين عمرو (ترعة الجرن ) مركز دمنهور بطول 2 كم وبتكلفة 3.9 مليون جنيه.كما أكد مدير مديرية الطرق أنه تم متابعة رصف طريقين ضمن خطة صيانة الطرق والجسور للعام المالى 20202021 بأطوال 1.7 كم وإجمالى تكلفة 2.58 مليون جنيه وهما:-صيانة طريق العقالين مركز دمنهور بطول 1 كم وبتكلفة 1.5 مليون جنيه، وصيانة طريق أبو دياب مركز دمنهور بطول 0.7 كم وتكلفة 1.1 مليون جنيه.