«المحامين العرب» يكشف حقيقة فيديو أعمال البلطجة بمقر الاتحاد

نفى عبد الجواد أحمد، عضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، صحة الفيديو المتداول بين أوساط المحامين بشأن وجود أعمال بلطجة داخل مقر اتحاد المحامين العرب.ووجه أحمد في بيان له خطابا إلى المحامين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، قائلا: «الفبركة المنشورة بالفيديو الصادر من الصغار بزعم إهانة أحد أعضاء المكتب الدائم للمحامين العرب، من أحد أعضاء مجلس نقابة المحامين، أفعال الصغار ردا على سحب الثقة من الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ناصر الكريوين».وشدد: «لن تمر الواقعة دون محاسبة وسيدفعون الثمن غاليا قانونا وشخصيا.. الفبركة الحقيرة ومن يشاطرها ويشاركها لن تمر، في مصر وخارج مصر».وكان المحامي أحمد سعد القحطان، أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب والداعم لناصر الكريوين، نشر فيديو لتعدي المحامي خالد أبو كراع عضو مجلس نقابة المحامين على عبد الجواد أحمد، أمام مقر اتحاد المحامين العرب، إلا أنه تبين أن الفيديو قديم وتم استخدام مؤثرات صوتية غير حقيقية داخله.