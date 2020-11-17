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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«رجال أعمال الإسكندرية»: ندعم العمل المجتمعي من خلال لجان متخصصة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:25 ص
رجال أعمال الإسكندرية
رجال أعمال الإسكندرية
هبه عويضه
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شاركت جمعية رجال أعمال إسكندرية في فعاليات الملتقى العاشر للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة بمصر بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حيث انعقد المؤتمر تحت عنوان "الاستثمار المسؤول بوابة التعافي والعبور بالأزمات"، وناقش عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وخطوات الإسراع بتنفيذ خطط التنمية المستدامة في مصر وسبل تحقيق شراكات فعالة بين القطاعات المختلفة لتنفيذ هذه الخطط.

من جانبه قال أدهم قريطم المدير التنفيذى لجمعية رجال أعمال إسكندرية، خلال المؤتمر أن حرص الجمعية على حضور المؤتمر السنوى للتنمية المجتمعية ينبع من توجه مجلس إدارة الجمعية وأعضائها نحو تفعيل دور مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال نحو دعم العمل المجتمعى والتنمية المستدامة.

وأضاف أن ذلك يظهر جليًا فى أهداف الجمعية الاستراتيجية، واللجان المجتمعية المتخصصة بالجمعية مثل لجنة الزكاة والصدقات ولجنة التنمية المستدامة، وكذلك طبيعة وحدات العمل التابعة لها وما لها من بُعد تنموى مستدام متمثلة فى مشروع إقراض المنشآت الصغيرة والحرفية والذى يدعم أصحاب الأعمال الصغيرة، ومتناهية الصغر من خلال أكثر من ٩٠ فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مشروع مركز التدريب والتشغيل المهنى بمنطقة غيط العنب ومركز الشرق الاوسط للتنمية بالإسكندرية.

وأكد «قريطم» أنه يقع على عاتق مؤسسات المجتمع المدنى دور كبير فى دعم توجهات الدولة التنموية، والتي تحتم الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة في الجوانب التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

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