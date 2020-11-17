رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يتابع أعمال تطوير سور محطة المياه التشيكى بكورنيش النيل

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:23 ص
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
طباعة
 

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الأعمال النهائية لتطوير سور محطة المياه التشيكي بشارع الثورة كورنيش النيل بحي شرق مدينة أسيوط والذي يجري تطويره تزامنًا مع قرب الانتهاء من إحلال وتجديد المحطة فضلا عن تطوير كورنيش النيل المواجه لها وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير وتجميل الشوارع لتظهر بالمظهر الحضاري الذي يليق بالمحافظة العريقة وفقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة التى توجهها الدولة للصعيد. 

رافقه خلال الجولة المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد. 

حيث تابع المحافظ المراحل النهائية من أعمال تطوير وتجميل السور ومعدلات الإنجاز واستمع إلى شرح للأعمال التي تتم بالسور والمنطقة المواجه له حيث سيتم توسعة الشارع لتيسير حركة المرور ومنع الاختناق أو الزحام المرورى بالشارع خاصة في أوقات الذورة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فضلا عن طلاء الأسوار المجاورة والبلدورات وتركيب بلاط الأرصفة وتركيب سلات القمامة بالأعمدة وطلاء محولات الكهرباء بأشكال ولوحات فنية جميلة لإضفاء منظر جمالى على كورنيش النيل مطالبًا بضرورة الإسراع في بمعدلات التنفيذ واستكمال الأعمال لتحقيق نقلة نوعية وإبراز الواجهة الحضارية للمحافظة.  

يذكر أن محافظ أسيوط قد وجه خلال جولة ميدانية بتطوير سور المحطة وتوسعه الشارع المواجه لها ليتماشي مع تطوير كورنيش النيل وذلك تحت إشراف لجنة متخصصة لخلق بيئة بصرية جمالية لشوارع وواجهات المحافظة وعودتها لشكلها الجمالي مرة أخرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية والطرق. 

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: تعطيل الدراسة يتم بقرار سيادى

حقيقة فيديو اعتداء فردىّ شرطة على طفل بميت غمر

مصدر قضائي يكشف سبب إخلاء سبيل قتلة نجل «مذيعة النهار»

طقس الغد.. شبورة مائية وأمطار والقاهرة 24 درجة

الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تطوير سور محطة المياه التشيكى بكورنيش النيل

image description

تطوير قاعة النيل للأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط

image description

تكليف رئيس المطرية بمتابعة أعمال تسليم الوحدة الصحية بأولاد صبور

image description

حملة لقياس انبعاثات عوادم السيارات بدمياط

image description

لجنة لمعالجة سلبيات مدرسة النور للمكفوفين بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

القبض على شاب وفتاة يمارسان الرذيلة تحت مدرج بجامعة الفيوم

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

حقيقة فيديو اعتداء فردىّ شرطة على طفل بميت غمر

تقلبات جوية شديدة.. تحذيران من «الأرصاد» بخصوص حالة الطقس للمواطنين

إنفوجراف

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

باحثون يطورون آلة لأخذ عينات مسحة الحلق تساعد في حماية الطواقم الطبية من العدوى

بعد إعلان النتيجة.. موعد اعادة الانتخابات البرلمانية 2020 المرحلة الأولى والثانية؟

قنصل بريطاني ينقذ طالبة من الغرق في الصين (فيديو)

تزايد مخاوف السمنة لدى المراهقين في بريطانيا

أيام زمان

«فنجان قهوة بالشطة».. صباح تشرح وصفة سحرية تجعل صوتها جميلًا

«وصل قبل المباراة بدقائق لكنه سجل هاتريك».. حكاية الأسطورة جيوسبي مياتزا

أفلام تغيرت نهايتها بسبب وفاة أبطالها

«كومبارس صامت».. حكاية الظهور السينمائي الأول لهند رستم

مقالات الرأي
ماجد حبته
عن «القاعدة» وأشياء أخرى
مؤمن المحمدي
لا كورة نفعت
القس. رفعت فكرى
المغفلة
لواء.حمدى البطران
تطوير الصعيد
المزيد

الثقافة

محمد الحديني: القصة القصيرة جدا وقصيدة النثر خارج حسابات الجوائز الأدبية

«نكهات مصرية» كتاب جديد يوثق وصفات طهي أغربها «ذيل الثور»

مؤتمر وسط الصعيد الثقافي في عيون الفنانين والمفكرين ورجال الدين

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية