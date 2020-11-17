محافظ أسيوط يتابع أعمال تطوير سور محطة المياه التشيكى بكورنيش النيل

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الأعمال النهائية لتطوير سور محطة المياه التشيكي بشارع الثورة كورنيش النيل بحي شرق مدينة أسيوط والذي يجري تطويره تزامنًا مع قرب الانتهاء من إحلال وتجديد المحطة فضلا عن تطوير كورنيش النيل المواجه لها وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير وتجميل الشوارع لتظهر بالمظهر الحضاري الذي يليق بالمحافظة العريقة وفقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة التى توجهها الدولة للصعيد.رافقه خلال الجولة المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد.حيث تابع المحافظ المراحل النهائية من أعمال تطوير وتجميل السور ومعدلات الإنجاز واستمع إلى شرح للأعمال التي تتم بالسور والمنطقة المواجه له حيث سيتم توسعة الشارع لتيسير حركة المرور ومنع الاختناق أو الزحام المرورى بالشارع خاصة في أوقات الذورة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فضلا عن طلاء الأسوار المجاورة والبلدورات وتركيب بلاط الأرصفة وتركيب سلات القمامة بالأعمدة وطلاء محولات الكهرباء بأشكال ولوحات فنية جميلة لإضفاء منظر جمالى على كورنيش النيل مطالبًا بضرورة الإسراع في بمعدلات التنفيذ واستكمال الأعمال لتحقيق نقلة نوعية وإبراز الواجهة الحضارية للمحافظة.يذكر أن محافظ أسيوط قد وجه خلال جولة ميدانية بتطوير سور المحطة وتوسعه الشارع المواجه لها ليتماشي مع تطوير كورنيش النيل وذلك تحت إشراف لجنة متخصصة لخلق بيئة بصرية جمالية لشوارع وواجهات المحافظة وعودتها لشكلها الجمالي مرة أخرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية والطرق.