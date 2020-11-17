984 إصابة جديدة بكورونا في أرمينيا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 984 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 118 ألفًا و870 حالة.ونقلت صحيفة "بان أرمينيان" الأرمينية- على موقعها الإلكتروني- عن الوزارة أنه تعافى أيضًا 2478 شخصًا ليصل إجمالي المتعافين 78 ألفًا و343 حالة.وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس قد بلغت 1811 شخصًا، بعد تسجيل 23 وفاة جديدة أمس، بينما بلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 463 حالة.