عبدالرازق يستقبل رئيس البرلمان العربي بمقر مجلس الشيوخ اليوم

يستقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، في مكتبه في الواحدة من ظهر اليوم، رئيس البرلمان العربي ‎عادل العسومي، ووفد رفيع المستوى من أعضاء البرلمان العربي.ويرافق رئيس البرلمان العربي، النائب علاء عابد عضو مجلس النواب رئيس لجنة حقوق الانسان والنائب الأول لرئيس البرلمان العربي.وتأتي زيارة رئيس البرلمان العربي لمجلس الشيوخ والوفد المرافق له لتقديم التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بمناسبة انتخابه وتولية مهام رئاسة مجلس الشيوخ، كما سيتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين مجلس الشيوخ والبرلمان العربي في شتي المجالات.