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الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 4 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:31 ص
تعديات
تعديات
البحيرة معوض هويدى
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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات عليها وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملة التي قامت بها الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة محاسب عادل عبدالكريم، رئيس مجلس المدينة، بإزالة 4 حالات تعدي بالمهد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمساحة 620 مترًا مربعًا، عبارة عن أسوار طولية بالطوب الأبيض بقرية الإبعادية التابعة لدائرة مركز شرطة دمنهور، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيالهم للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين.

تعديات
تعديات

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