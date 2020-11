نصائح لتنظيف البشره علي طريقة فانيسا هادجنز

تنظيف:

كريم العين

الواقي الشمسي:

السيروم:

تعد فانيسا هادجنز إحدى النجمات اللواتي يتجنبن استخدام حقن البوتوكس والسيليكون، تحرص على العناية ببشرتها، وتقدم "الدستور" رؤية النجمة للعناية ببشرتها:تقول فانيسا هادجنز في إحدى مقابلاتها، إن روتين العناية بالبشرة الخاص بها تطوّر بشكل ملحوظ منذ أن بلغت الثلاثين من العمر،فتبدأ عملية إنتاج الكولاجين تتباطأ، لذا تلجأ لغسل الوجه ثلاث مرات متتالية خصوصًا في المساء، باستخدام غسول لطيف يحتوي على مكونات مرطبة، من بين أنواعه Drunk Elephant Beste No. 9 Jelly Cleanser.تستخدم كريم العين فهو يغذي ويرطب محيطها، يكافح التجاعيد والهالات السوداء والانتفاخات، وتستخدم كريم Drunk Elephant C Tango Vitamin C Eye Cream.تستخدم النجمة عدة طبقات من الواقي الشمس، لا سيما عند التعرض الكثيف للأشعة، فهي تدرك تمامًا مدى الضرر الذي تخلفه الشمس على الجلد مع التقدم في العمر.يعد سيروم الوجه أهم مستحضرات العناية بالبشرة بالنسبة لفانيسا هادجنز، تعتبر نفسها محظوظة لأنها تستطيع الحصول على أفضل الأنواع من أهم العلامات التجارية، فهو يمد البشرة بالترطيب والتغذية، تستخدم على سبيل المثال سيروم الوجه الغني بالفيتامين سي joanna Vargas Rescue Serum.