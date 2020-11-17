بـ52 مليون دولار.. صندوق النقد يقر بمساعدة جنوب السودان

قال صندوق النقد الدولي، إنه أقر تسهيلًا بقيمة 52.3 مليون دولار لجنوب السودان للمساعدة في الحد من الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة «كوفيد-19».وقال الصندوق، في بيان في ساعة متأخرة من مساء أمس: "تسببت الجائحة وأسعار النفط في ضرر اقتصادي خطير أفضى إلى تراجع حاد للنمو في جنوب السودان وعكس بعض المكاسب المبكرة للاستقرار السياسي".