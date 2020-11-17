إصابة 3 ممرضات فى حادث تصادم ببنى سويف

أصيبت 3 ممرضات بمستشفى بنى سويف الجامعى، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم توك توك مع سيارة ملاكى، على طريق ناصر بهبشين بالطريق الزراعى ببنى سويف، أثناء ذهابهن إلى العمل.وكان اللواء محمد مراد، مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم على الطريق الزراعى على طريق ناصر قرية بهبشين عندما اصطدمت سيارة توك توك بأخرى ملاكى، بسبب السرعة.وأسفر الحادث عن إصابة كل من "نورالهدي.ع.ع" 23 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، و"نورهان.ع.ع" 26 سنة، مصابة بجروح وكدمات، متفرقة وكسر بالذراع اليسرى، و"رشا.ع.ع" ٢٨ سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة.تم نقل المصابات إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تحرير محضر بالواقعة.