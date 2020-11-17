شركة الغاز لأهالي السويس: نجري إصلاحات قد ينتج عنها دوي بسبب التفريغ

كشفت مصادر بإحدى شركات الغاز عن قيام الشركة بأعمال صيانة قد ينتج عنها دوي صوت مرتفع وتطمئن الشركة المواطنين في محيطها أن دوي الصوت الذي قد ينتج عبارة عن أعمال صيانة وإصلاح.و أفاد مسؤولون بالشركة بأنه جارِ إجراء أعمال صيانة وإصلاح بخط الغاز الطبيعى شقير السويس، ويتطلب ذلك تفريغ لخط الغاز الكائن بمنطقة الحفاير بطريق العين السخنة بمنطقة عتاقة بالسويس وينتج عنه صدور صوت مرتفع ناتج عن عملية التفريغ.