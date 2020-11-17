ارتفاع إصابات كورونا في تايلاند لـ 3878

أعلنت الحكومة التايلاندية اليوم الثلاثاء، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، جميعها لأشخاص قادمين من الخارج، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 3878.وأفادت صحيفة "بانكوك بوست" نقلا عن مركز إدارة أزمة "كوفيد19-" القول، إن جميع الحالات كانت لأجانب دخلوا البلاد في الفترة الأخيرة، وهم اثنان من بريطانيا وهندي واحد.ولم تظهر أعراض الاصابة بالمرض على أي من المصابين الثلاثة.وقد تعافى من مرض "كوفيد19-" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، 3724 شخصا في البلاد، بينما لا يزال هناك 94 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات.وفي الوقت نفسه، مازالت حصيلة الوفيات مستقرة عند 60 حالة، حيث لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة في البلاد.