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مصر

وزير الري: حقوق مصر ثابتة ونسعى لاتفاق عادل وملزم بشأن سد النهضة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:46 ص
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية، والري لقاءًا مع السفير جامباولو كانتيتي، سفير إيطاليا بالقاهرة، حيث تم مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية.

وقال عبدالعاطي، في بيان، إنه تم مناقشة موقف المشروع المقدم من الجانب الإيطالي كمنحة لمصر تحت عنوان "المعرفة المائية"، والذي يهدف لبناء القدرات الإدارية والفنية للقائمين على إدارة المياه في مصر ودول حوض النيل في إطار دعم الإدارة المستدامة للموارد المائية، كما تم عرض النجاح الذي حققه المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 6 ملايين يورو في مجال تأهيل وتطوير البنية التحتية للري والمطبقة في محافظتي الفيوم والمنيا بالتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه.

وأوضح عبدالعاطي، أنه استعرض مع السفير الإيطالي الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ورغبة مصر الواضحة في استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

كما أوضح وزير الري، المجهودات المبذولة لتحديث البنية التحتية بقطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة ليستقبل المتدربين الأفارقة من جميع الدول الإفريقية، مع استعداد الوزارة لتنظيم دورة تدريبية للمتدربين الأفارقة يتم عقدها قبل أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده في أكتوبر 2021 وعرض نتائج هذه الدورة خلال جلسات الأسبوع.

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