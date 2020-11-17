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الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء امتحانات «الميدتيرم» بكليات جامعة القاهرة 21 نوفمبر

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:44 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
ريم محمود _ إسراء جمال
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تبدأ امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول "الميدتيرم"، بكليات جامعة القاهرة يوم السبت 21 نوفمبر الجاري، وفقًا لجداول كل كلية، في إطار حرص الجامعة على التحول الرقمي الشامل والانتقال إلى عصر جامعة الجيل الثالث.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على استعداد الجامعة لإجراء امتحانات "الميدتيرم" سواء ورقيًا أو إلكترونيًا من خلال منصة الجامعة التعليمية الذكية "Blackboard" التي تُعد من أقوى أنظمة التعليم الذكي في العالم، لافتًا إلى أنه بنهاية هذا الأسبوع تكتمل عمليات التدريب على منصة الامتحانات التي بدأتها الجامعة مبكرًا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على استخدام المنصة.

ووجه الدكتور محمد الخشت، بضرورة تفعيل منظومة الامتحانات "أونلاين" وتعميمها بجميع الكليات خلال الفترة المقبلة، ورفع مستوى الاعتماد على التعليم عن بُعد من خلال منصة الجامعة الذكية.

جدير بالذكر أن منصة جامعة القاهرة التعليمية الذكية "Smart CU" تضم مجموعة من الأنظمة المتكاملة من أهمها نظام "Blackboard" ونظام التقييم الشامل "Assessment Gourmet"، الذي يتيح لأعضاء هيئة التدريس إنشاء أنواع مختلفة من الاختبارات سواء الإلكترونية أو الورقية وبأكثر من لغة، وإنشاء وتصحيح جميع أنواع الأسئلة، كما تتيح مراقبة الاختبارات وعرض تقارير تحليلية مفصلة عن النتائج والدرجات وجودة الاختبارات والأسئلة.

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