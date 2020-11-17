رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين في رام الله وجنين والخليل

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:44 ص
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
وكالات
طباعة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين من محافظتي جنين والخليل.

وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر خليل الفروخ من بلدة سعير شمال شرق الخليل، بعد دهم منزله، وتفتيشه، فيما اعتقلت محمود حماد اشريتح من بلدة يطا جنوبا، أثناء مروره على حاجز الكونتينر شرق بيت لحم.

وفي ذات السياق، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية عدة على مدخل بلدة اذنا غربا، وجسر حلحول شمالا، وسدة الفحص جنوب الخليل، عملت خلالها على ايقاف المركبات والتدقيق في هويات المواطنين.

من جهة اخرى ذكر نادي الأسير الفلسطيني في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نايف خليل حمامرة، بعد دهم منزل ذويه في بلدة جبع جنوب جنين البلدة، وتفتيشه.

واعتقلت فلسطينيين من بلدة بيرزيت شمال رام الله.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن جنود الاحتلال اقتحموا بلدة بيرزيت واعتقلوا يوسف هوشة بعد اقتحام منزله وهو والد الأسير عمر هوشة المعتقل منذ بداية العام الجاري، كما اقتحمت سكنا للطلبة واعتقلت الطالب في جامعة بيرزيت يعاد أبو عياش وهو من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

موضوعات متعلقة

«زوج أم» يعذِّب طفليها في التجمع الخامس بـ«السلخ»: «مبعرفش أنام منهم»

الجارديان تكشف ماذا سيفعل ترامب فى أيامه الأخيرة بالبيت الأبيض

التاريخ السرى| القصة الحقيقية لكسر أنف أبى الهول.. «ليس نابليون»

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

الصور

image description

حملة لقياس انبعاثات عوادم السيارات بدمياط

image description

لجنة لمعالجة سلبيات مدرسة النور للمكفوفين بأسيوط (صور)

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

عصام سعد يتفقد أعمال تبطين التبرع بقرى أسيوط

image description

استمرار القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

القبض على شاب وفتاة يمارسان الرذيلة تحت مدرج بجامعة الفيوم

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

حقيقة فيديو اعتداء فردىّ شرطة على طفل بميت غمر

تقلبات جوية شديدة.. تحذيران من «الأرصاد» بخصوص حالة الطقس للمواطنين

إنفوجراف

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال وصنّاع حكاية «ربع قيراط»: القصة حقيقية.. وندافع عن ستات مصر

منوعات

بعد إعلان النتيجة.. موعد اعادة الانتخابات البرلمانية 2020 المرحلة الأولى والثانية؟

قنصل بريطاني ينقذ طالبة من الغرق في الصين (فيديو)

تزايد مخاوف السمنة لدى المراهقين في بريطانيا

«فاوتشى»: نتائج لقاح موديرنا المضادّ لكورونا «مذهلة»

أيام زمان

«فنجان قهوة بالشطة».. صباح تشرح وصفة سحرية تجعل صوتها جميلًا

«وصل قبل المباراة بدقائق لكنه سجل هاتريك».. حكاية الأسطورة جيوسبي مياتزا

أفلام تغيرت نهايتها بسبب وفاة أبطالها

«كومبارس صامت».. حكاية الظهور السينمائي الأول لهند رستم

مقالات الرأي
ماجد حبته
عن «القاعدة» وأشياء أخرى
مؤمن المحمدي
لا كورة نفعت
القس. رفعت فكرى
المغفلة
لواء.حمدى البطران
تطوير الصعيد
المزيد

الثقافة

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

اكتشاف موقع آثار عمره 5 آلاف عام شرقي الصين

اليونسكو تعارض خطط بريطانيا بإنشاء نفق تحت آثار «ستونهنج» الحجرية

5 شعراء يختتمون أيام الأقصر الشعرية (صور)