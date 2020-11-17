«ليل خارجي» وشريف الدسوقي في أوبرا دمنهور الليلة

يحضر الفنان شريف دسوقي عرض "نادي سينما أوبرا دمنهور" للفيلم الروائي "ليل خارجى" مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الــ 7 مساءً، ضمن عروض النادي المستمرة، وذلك برعاية المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسى بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.تدور أحداث «ليل خارجي» حول ثلاثة أشخاص هم "مو وتوتو ومصطفى" يلتقون في ظروف غير متوقعة ويدخلون في مغامرة لم تكن بالحسبان ويصيروا شاهدين على جانب خفي وغير معلوم من المدينة.الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد عبدالله، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ شريف الألفي، ومن بطولة كل من شريف الدسوقي وكريم قاسم، ومنى هلا، بسمة، عمرو عابد، وأحمد مجدي، وتقام ندوة عقب عرض الفيلم يديرها الناقد الفني أحمد عسر بحضور الفنان شريف دسوقي.