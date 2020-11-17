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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزيرة التضامن: ارتفاع ميزانية بنك ناصر لـ22.2 مليار جنيه رغم كورونا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:42 ص
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
ولاء جمال
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عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعا برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارته، ونائبها محمد عشماوي، تناول عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها الاعتماد النهائي للقوائم المالية والحسابات الختامية والإيضاحات المتممة لها للسنة المالية الماضية.

وقالت القباج، وفق بيان، أن الحسابات الختامية أسفرت عن ارتفاع معدلات النمو في جميع قطاعات الأعمال بالبنك على الرغم من الظروف التي استجدت بعد جائحة كورونا، حيث ارتفعت أرباح البنك إلي مليار و427 مليون جنيه مقابل مليار و81 مليون جنيه للعام المالي السابق، بزيادة قدرها 346 مليون جنيه بنسبة 32%، ونتجت تلك الأرباح كمحصلة لعنصري الإيرادات والنفقات.

وأضافت وزيرة التضامن، أن ميزانية البنك ارتفعت إلى 22 مليارًا و247 مليون جنيه مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، والتي بلغت 17 مليار و871 مليون جنيه بنسبة تطور 24%، كما بلغ صافي التمويلات والتسهيلات للعملاء 16 مليارا و118 مليون جنيه، مقابل 12 مليارا و517 مليون جنيه، بنسبة تطور 29%، كما بلغ إجمالي ودائع العملاء 8 مليارات و755 مليون جنيه بالمقارنة بالعام السابق بمبلغ 6 مليارات و371 مليون جنيه بنسبة زيادة 37% وذلك نتيجة طرح أوعية ادخارية جديدة لآجال وأسعار متنوعة أدت لجذب مزيد من ودائع العملاء، بالإضافة إلى اعتماد قائمة توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 3062020.

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