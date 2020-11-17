رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

11.9 ألف إصابة جديدة و159 وفاة بكورونا في أوكرانيا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:39 ص
كورونا في أوكرانيا
كورونا في أوكرانيا
أ ش أ
طباعة
قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، إنه تم تسجيل 11 ألفا و968 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 557 ألفا و657 حالة.

وأضاف ستيبانوف - وفق ما ذكرته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء - أن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تشمل 516 طفلا و565 من العاملين في القطاع الصحي بأوكرانيا.

وأوضح أنه تم تسجيل 159 حالة وفاة جديدة، فيما تماثل 6786 شخصا للشفاء، وتم نقل 1610 حالات إلى المستشفيات لتلقي العلاج.. مشيرا إلى أن العاصمة (كييف) سجلت أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها منطقة دنيبروبتروفسك ثم منطقة أوديسا وتشيركاسي تليها زابوريزهيا.

موضوعات متعلقة

طقس الغد.. شبورة مائية وأمطار والقاهرة 24 درجة

القبض على شاب وفتاة يمارسان الرذيلة تحت مدرج بجامعة الفيوم

الداخلية تنشئ مبنى متطورًا لمراقبة السجون (صور)

«زوج أم» يعذِّب طفليها في التجمع الخامس بـ«السلخ»: «مبعرفش أنام منهم»

الصور

image description

حملة لقياس انبعاثات عوادم السيارات بدمياط

image description

لجنة لمعالجة سلبيات مدرسة النور للمكفوفين بأسيوط (صور)

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

عصام سعد يتفقد أعمال تبطين التبرع بقرى أسيوط

image description

استمرار القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

القبض على شاب وفتاة يمارسان الرذيلة تحت مدرج بجامعة الفيوم

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

حقيقة فيديو اعتداء فردىّ شرطة على طفل بميت غمر

تقلبات جوية شديدة.. تحذيران من «الأرصاد» بخصوص حالة الطقس للمواطنين

إنفوجراف

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال وصنّاع حكاية «ربع قيراط»: القصة حقيقية.. وندافع عن ستات مصر

منوعات

بعد إعلان النتيجة.. موعد اعادة الانتخابات البرلمانية 2020 المرحلة الأولى والثانية؟

قنصل بريطاني ينقذ طالبة من الغرق في الصين (فيديو)

تزايد مخاوف السمنة لدى المراهقين في بريطانيا

«فاوتشى»: نتائج لقاح موديرنا المضادّ لكورونا «مذهلة»

أيام زمان

«فنجان قهوة بالشطة».. صباح تشرح وصفة سحرية تجعل صوتها جميلًا

«وصل قبل المباراة بدقائق لكنه سجل هاتريك».. حكاية الأسطورة جيوسبي مياتزا

أفلام تغيرت نهايتها بسبب وفاة أبطالها

«كومبارس صامت».. حكاية الظهور السينمائي الأول لهند رستم

مقالات الرأي
ماجد حبته
عن «القاعدة» وأشياء أخرى
مؤمن المحمدي
لا كورة نفعت
القس. رفعت فكرى
المغفلة
لواء.حمدى البطران
تطوير الصعيد
المزيد

الثقافة

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

اكتشاف موقع آثار عمره 5 آلاف عام شرقي الصين

اليونسكو تعارض خطط بريطانيا بإنشاء نفق تحت آثار «ستونهنج» الحجرية

5 شعراء يختتمون أيام الأقصر الشعرية (صور)