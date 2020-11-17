442 وفاة و22410 إصابات جديدة بكورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 442 وفاة و22410 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وسجلت السلطات الصحية الروسية، أمس، 22778 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء بواقع 303 حالات وفاة جديدة.وقد سجلت روسيا، السبت الماضي، زيادة يومية قياسية بلغت 22702 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى مليون و903253 حالة.كما أعلنت السلطات 391 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع عدد الوفيات الرسمي إلى 32834.