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عالم

الكويت وأمريكا تبحثان تعزيز التعاون في «مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني»

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:33 ص
الينا رومانوسكي
الينا رومانوسكي
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بحثت الكويت والولايات المتحدة الأمريكية تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني والتنسيق الثنائي بشكل أوثق فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة.

جاء ذلك خلال جلسة عمل لمسؤولين كويتيين وأمريكيين افتراضية حول الأمن؛ وذلك ضمن الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي الأمريكي ـ الكويتي، المقرر عقده في العاصمة الأمريكية (واشنطن) نهاية نوفمبر الجاري، بحضور وزيري خارجية البلدين.

ومن جانبها، أكدت السفيرة الأمريكية لدى الكويت الينا رومانوسكي، استعدادا (واشنطن) لتقديم الخبرة والمساعدة إلى الكويت فيما يتعلق بالأمور الأمنية التي تهمها، معربة عن فخرها بمدى التقدم الذي أحرز خلال المباحثات حول الأمن.

وأوضحت أن المباحثات بين الجانبين ركزت على محاور عدة، من بينها مكافحة تمويل الإرهاب والأمن السيبراني وتعزيز العلاقة بين البلدين فيما يخص تطبيق القانون.

تجدر الإشارة إلى أنه شارك في جلسة العمل الافتراضية من الجانب الأمريكي كل من، منسق مكافحة الإرهاب لدى وزارة الخارجية الأمريكية السفير نايثن سايلز، ومساعد الوزير بالإنابة في وزارة الخزانة الأمريكية بول أهيرن، ونائب مساعد وزير العدل الأمريكي بروس شوارتز، والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط جوي هود، ونائب منسق الشؤون السيبرانية بوزارة الخارجية الأمريكية ميشال ماركوف وسفيرة الولايات المتحدة لدى الكويت الينا رومانوسكي.

كما حضرها من الجانب الكويتي كل من مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير ناصر الصبيح، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الوزارات الكويتية، من بينها وزارتا الداخلية والعدل.

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