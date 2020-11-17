195 وفاة و1932 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا

أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا اليوم الثلاثاء تسجيل 195 حالة وفاة و1932 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت السلطات الصحية البلجيكية في بيان ان اجمالي الاصابات بالفيروس بلغ 537871 إصابة فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 14616 حالة وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.