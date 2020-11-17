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الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

195 وفاة و1932 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:32 ص
كورونا في بلجيكا
كورونا في بلجيكا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا اليوم الثلاثاء تسجيل 195 حالة وفاة و1932 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت السلطات الصحية البلجيكية في بيان ان اجمالي الاصابات بالفيروس بلغ 537871 إصابة فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 14616 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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