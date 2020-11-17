انتخاب فرانسيسكو ساغاستي رئيسًا لـ «بيرو»

انتخب البرلمان في البيرو عضو الكونجرس فرانسيسكو ساغاستي رئيسًا للبرلمان، ليصبح بذلك تلقائيًا رئيسًا للبلاد حتى موعد إجراء الانتخابات الرئاسة القادمة.وأيّد 97 عضوا في البرلمان من أصل 123 شاركوا في التصويت فرانسيسكو ساغاستي (76 عاما)، وتستمر ولايته حتى 28 يوليو 2021 موعد انتهاء ولاية مارتين فيزكارا الذي أقيل في التاسع من شهر نوفمبر الجاري.