كريم عبد العزيز يكشف أسراره في «السيرة»

يحل النجم كريم عبد العزيز ضيفًا على الإعلامية وفاء الكيلاني من خلال برنامجها "السيرة" المذاع على شبكة قنوات "DMC" في تمام الحادية عشرة يوم الجمعة والسبت القادمين.ويحكي عبدالعزيز عدد كبير من أسراره الشخصية والفنية خلال مشواره خلال أحداث الحلقتين، ويشير إلى علاقته بوالده المخرج الكبير محمد محمود عبد العزيز ورغبته وحلمه في أن يخرج له واله ولو مشهد واحد، وعن الأزمات الصحية التي تعرض لها منها إصابته بعدة جلطات.وكان كريم بدأ قبل أسبوعين تصوير مسلسل "الاختيار 2" مع النجم أحمد مكي، حيث يواصل فريق العمل حاليا التصوير في الديكورات الرئيسية للعمل مثل المجمع الطبي لأكاديمية الشرطة وغيرها من الأماكن.