موعد مباراة مصر وتوجو والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر وتوجو



القنوات الناقلة لمباراة مصر وتوجو



يدخل المنتخب المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مواجهة صعبة أمام فريق توجو، ضمن تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر استضافتها في دولة الكاميرون 2020.ويلعب المنتخب في الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر، أمام نظيره توجو، على ملعب دى كيجيه في توجو، بما يعادل توقيت الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت البلد المضيف، وذلك ضمن تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية والتى تستضيفها دولة الكاميرون 2022.ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط بعد لعب 3 مبارايات، بينما يتصدر منتخب جزر القمر المركز الأول برصيد 8 نقاط بعد لعب 4 مبارايات، ويليهما المنتخب الكيني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد لعب 4 مبارايات، ويأتي منتخب توجو في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة بعد خوضه 3 مبارايات.وفاز المنتخب المصري على فريق توجو بهدف في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة من رأسية احرزها مدافع فريق الزمالك محمود حمدي "الونش"، فيما يغيب عن هذه المباراة النجمين محمد صلاح ومحمد النني بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.وتذاع المباراة عبر قنوات beIN Sports ، وبالتحديد على قناة: Bein Sport HD 7 المشفرة.