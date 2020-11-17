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الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17-11-2020

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 08:00 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقسا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقسا لطيفا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، كما تتعرض البلاد لشبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية "السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش".

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس باردًا ليلاً على القاهرة والوجه البحرى، مائلاً للبرودة على السواحل الغربية، لطيفًا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، باردًا على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 17 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 15 والعظمى 21

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 15 والعظمى 21

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 22

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 18 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 20 والعظمى 26

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 19 والعظمى 24

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 21 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 21 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 13 والعظمى 25

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 16 والعظمى 27

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 13 والعظمى 25

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 22 والعظمى 26

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 22 والعظمى 26

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