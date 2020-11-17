تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17-11-2020

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقسا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقسا لطيفا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، كما تتعرض البلاد لشبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية "السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش".ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس باردًا ليلاً على القاهرة والوجه البحرى، مائلاً للبرودة على السواحل الغربية، لطيفًا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، باردًا على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 16 والعظمى 24درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 16 والعظمى 24درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 16 والعظمى 24درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 17 والعظمى 24درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 23درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 17 والعظمى 23درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 15 والعظمى 21درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 15 والعظمى 21درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 11 والعظمى 22درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 22درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 18 والعظمى 22درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 24درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 24درجات الحرارة فى السويس الصغرى 16 والعظمى 25درجات الحرارة فى العريش الصغرى 16 والعظمى 22درجات الحرارة فى رفح الصغرى 15 والعظمى 22درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 25درجات الحرارة فى نخل الصغرى 10 والعظمى 22درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 20 والعظمى 26درجات الحرارة فى طابا الصغرى 19 والعظمى 24درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 12 والعظمى 19درجات الحرارة فى الطور الصغرى 21 والعظمى 24درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 21 والعظمى 27درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 18 والعظمى 27درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 18 والعظمى 26درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 15 والعظمى 24درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 24درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 12 والعظمى 24درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 13 والعظمى 25درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 15 والعظمى 25درجات الحرارة فى قنا الصغرى 15 والعظمى 25درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 15 والعظمى 26درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 16 والعظمى 27درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 15 والعظمى 26درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 13 والعظمى 25درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 20 والعظمى 28درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 28درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 22 والعظمى 26درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 22 والعظمى 26