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الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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تكنولوجيا

«آريان سبيس»: فشل إطلاق صاروخ فيجا بعد 8 دقائق من إقلاعه

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 06:57 ص
إطلاق صاروخ فيجا
إطلاق صاروخ فيجا
وكالات
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أخفقت وكالة الفضاء الأوروبية «أريان سبيس» في إطلاق صاروخ «فيجا» إلى الفضاء بعد ثماني دقائق من إقلاعه من ميناء كورو الفضائي بجويانا الفرنسية في ساعة متأخرة من أمس الإثنين.

وذكرت الشركة- في بيان- أنه تم تحديد انحراف في مسار الصاروخ، مما أدى إلى فقدان المهمة، مضيفة أن تحقيقًا في سبب الإخفاق قد بدأ.

ولم يتم الإدلاء بمزيد من المعلومات، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء بشأن تلك المهمة.

وكان الصاروخ يحمل قمرين اصطناعيين.

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