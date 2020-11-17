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الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

بالأسماء.. ماهى أشهر الهواتف خلال الربع الثالث من 2020؟

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 06:34 ص
هواتف ذكية
هواتف ذكية
وكالات
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أصدرت شركة Canalys المتخصصة بإحصائيات أسواق الإلكترونيات تقريرا كشفت فيه عن الهواتف التي لقيت أكبر إقبال من قبل المشترين في الربع الثالث من العام الجاري.

وتبعا للتقرير الصادر عن الشركة فإن صدارة مبيعات الهواتف في الربع الثالث من العام الجاري كانت من نصيب شركة سامسونج، والتي ارتفعت مبيعاتها بنسبة 2% مقارنة بالربع الذي سبقه، إذا باعت ما بين الشهر السادس والشهر التاسع من هذا العام ما يقارب الـ 80.2 مليون جهاز.

أما المرتبة الثانية بالنسبة لمبيعات الهواتف الذكية في الربع الثالث من العام الجاري فاحتلتها شركة هواوي، والتي باعت قرابة 51.7 مليون هاتف، وتلتها شركة Xiaomi التي باعت نحو 47.1 مليون هاتف.

وفي المركز الرابع من حيث مبيعات الهواتف في الفترة المذكورة جاءت شركة آبل التي باعت نحو 43.2 مليون هاتف، وجاءت بعدها شركة Vivo الصينية التي باعت قرابة 31.8 مليون هاتف ذكي.

ويرى الخبراء أن تأخر شركة آبل وتراجعها إلى المركز الرابع في تصنيف المبيعات مرتبط بتأخرها في طرح أحدث جيل من هواتف آيفون، والمنافسة القوية التي تشكلها باقي الشركات بطرحها لهواتف ذكية ذات مواصفات ممتازة وأسعار منافسة.

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