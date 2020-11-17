الجبير: السعودية تحتفظ بحق التسلح النووى إذا أصبحت إيران قوة نووية

قال وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير، إن بلاده تحتفظ بالحق في تسليح نفسها بأسلحة نووية إذا لم يكن بالإمكان منع إيران من صنع تلك الأسلحة.وأضاف الجبير في تصريحات صحفية: "إنه خيار بالتأكيد"، مشيرا إلى أنه إذا أصبحت إيران قوة نووية فإن مزيدا من الدول ستحذو حذوها.وتابع: "لقد أوضحت السعودية أنها ستبذل قصارى جهدها لحماية شعبها وحماية أراضيها".وتعمل إيران على استخدام الطاقة النووية منذ عقود، ووقعت في عام 2015 اتفاقا نوويا مع القوى العالمية لوقف تطوير قنبلة نووية مقابل رفع العقوبات.لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخرج بلاده من الاتفاق وجعله على حافة الفشل. وتريد إدارته برنامجا بعيد المدى وإنهاء التدخل الإيراني الإقليمي، وهو موقف تدعمه السعودية.وذكر الجبير: "نعتقد أن الإيرانيين استجابوا فقط للضغوط"، وعن التغييرات التي قد تأتي في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، قال: "يجب أن نرى".