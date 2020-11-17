رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجبير: السعودية تحتفظ بحق التسلح النووى إذا أصبحت إيران قوة نووية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:52 ص
عادل الجبير
عادل الجبير
وكالات
طباعة
قال وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير، إن بلاده تحتفظ بالحق في تسليح نفسها بأسلحة نووية إذا لم يكن بالإمكان منع إيران من صنع تلك الأسلحة.

وأضاف الجبير في تصريحات صحفية: "إنه خيار بالتأكيد"، مشيرا إلى أنه إذا أصبحت إيران قوة نووية فإن مزيدا من الدول ستحذو حذوها.

وتابع: "لقد أوضحت السعودية أنها ستبذل قصارى جهدها لحماية شعبها وحماية أراضيها".

وتعمل إيران على استخدام الطاقة النووية منذ عقود، ووقعت في عام 2015 اتفاقا نوويا مع القوى العالمية لوقف تطوير قنبلة نووية مقابل رفع العقوبات.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخرج بلاده من الاتفاق وجعله على حافة الفشل. وتريد إدارته برنامجا بعيد المدى وإنهاء التدخل الإيراني الإقليمي، وهو موقف تدعمه السعودية.

وذكر الجبير: "نعتقد أن الإيرانيين استجابوا فقط للضغوط"، وعن التغييرات التي قد تأتي في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، قال: "يجب أن نرى".

موضوعات متعلقة

رغم السرية.. إصابة 65 موظفا في مقر الصحة العالمية بكورونا

«يانسون صلاح».. 8 فوائد مذهلة لـ«مشروب العزل»

طقس الغد.. شبورة مائية وأمطار والقاهرة 24 درجة

«زوج أم» يعذِّب طفليها في التجمع الخامس بـ«السلخ»: «مبعرفش أنام منهم»

الصور

image description

حملة لقياس انبعاثات عوادم السيارات بدمياط

image description

لجنة لمعالجة سلبيات مدرسة النور للمكفوفين بأسيوط (صور)

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

عصام سعد يتفقد أعمال تبطين التبرع بقرى أسيوط

image description

استمرار القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

القبض على شاب وفتاة يمارسان الرذيلة تحت مدرج بجامعة الفيوم

حقيقة فيديو اعتداء فردىّ شرطة على طفل بميت غمر

تقلبات جوية شديدة.. تحذيران من «الأرصاد» بخصوص حالة الطقس للمواطنين

إنفوجراف

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال وصنّاع حكاية «ربع قيراط»: القصة حقيقية.. وندافع عن ستات مصر

منوعات

«فاوتشى»: نتائج لقاح موديرنا المضادّ لكورونا «مذهلة»

موعد مباراة مصر وتوجو والقنوات الناقلة

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 17-11-2020

زلزل بقوة 6.3 درجة قبالة فى إندونيسيا

أيام زمان

«فنجان قهوة بالشطة».. صباح تشرح وصفة سحرية تجعل صوتها جميلًا

«وصل قبل المباراة بدقائق لكنه سجل هاتريك».. حكاية الأسطورة جيوسبي مياتزا

أفلام تغيرت نهايتها بسبب وفاة أبطالها

«كومبارس صامت».. حكاية الظهور السينمائي الأول لهند رستم

مقالات الرأي
ماجد حبته
عن «القاعدة» وأشياء أخرى
مؤمن المحمدي
لا كورة نفعت
القس. رفعت فكرى
المغفلة
لواء.حمدى البطران
تطوير الصعيد
المزيد

الثقافة

5 شعراء يختتمون أيام الأقصر الشعرية (صور)

اليوم.. عرض فيلم الخيال العلمى Ad Astra بمكتبة المستقبل

حفل لفرقة «الجميزة» بأتيليه القاهرة.. الليلة

«عبد الرحمن بدوى بين الوجودية والأصولية» بصالون علمانيون.. الليلة