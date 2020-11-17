رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«فاوتشى»: نتائج لقاح موديرنا المضادّ لكورونا «مذهلة»

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:55 ص
لقاح موديرنا
لقاح موديرنا
وكالات
طباعة
رحّب مدير المعهد الأمريكي للأمراض المُعدية الطبيب أنطوني فاوتشي في تصريح لوكالة "فرانس برس"، بإعلان شركة موديرنا الأمريكية عن أنّ لقاحها التجريبي المضادّ لكوفيد- 19 فعّال بنسبة تقارب 95% في مكافحة الفيروس.

وقال فاوتشي، عضو الخلية الرئاسية لمكافحة فيروس كورونا والشخصية المحترمة جدًّا في الولايات المتّحدة على صعيد التصدّي للجائحة، إنّ "فكرة امتلاكنا لقاحًا فعّالًا بنسبة 94،5% رائعة بشكل مذهل".

وأضاف: "هذه نتيجة مذهلة حقًا، لا أعتقد أنّ أحدًا كان يتوقّع أن تكون جيّدة إلى هذا الحدّ".

ويدير فاوتشي المعهد الأمريكي للأمراض المُعدية الذي انكبّ على تطوير لقاح لكوفيد- 19 منذ يناير حين نشرت السلطات الصينية التسلسل الجيني لفيروس كورونا المستجدّ.

ويرتكز لقاح موديرنا على تكنولوجيا حديثة تقوم على إدخال تعليمات وراثية إلى الخلايا البشرية لتحفيزها على إنتاج بروتين مطابق لبروتين فيروس كوفيد- 19 وإحداث استجابة مناعية ضدّ هذا البروتين.

ووفقًا لفاوتشي فإنّ "كثيرين من الناس كانت لديهم تحفّظات" على هذه التكنولوجيا "التي لم تكن قد اختبرت بعد وأثبتت فعاليتها"، مشيرًا إلى أنّ "البعض انتقدونا على ذلك".

وكان تحالف شركتي فايزر الأمريكية وبايونتيك الألمانية أعلن الأسبوع الماضي عن أنّ لقاحه التجريبي المضادّ لكوفيد- 19 الذي يستند إلى نفس التكنولوجيا أثبت فعالية بنسبة 90% في منع الإصابة بالفيروس الفتّاك.

وتؤكّد هاتان النتيجتان، في نظر فاوتشي، سلامة هذه التكنوجيا لأنّ "البيانات تتحدّث عن نفسها بنفسها".

وأضاف: "أعتقد أنّه عندما يكون لديك لقاحان مثل هذين اللقاحين اللذين أثبتا فعاليتهما بنسبة تزيد علي 90%" لا تعود التكنولوجيا مضطرّة "لأن تقدّم مزيدًا من الإثباتات".

غير أنّ الطبيب المرموق حذّر من أنّه "لا يزال هناك طريق طويل أمامنا لنقطعه"، مشيرًا بالخصوص إلى الصعوبات اللوجستية التي تعترض عملية نقل جرعات اللقاح ومبديًا قلقه العميق من الثقافة المناهضة للقاحات التي تسود في أوساط شريحة واسعة من الأمريكيين.

وقال: "هناك شعور واسع مناهض للقاحات في هذا البلد. يجب أن نكون قادرين على التغلب عليه وإقناع الناس بالتطعيم إذ لا نفع لأي لقاح عالي الفعالية إذا لم يتم تطعيم أحد به".

موضوعات متعلقة

رغم السرية.. إصابة 65 موظفا في مقر الصحة العالمية بكورونا

إثيوبيا تطلب من جنوب السودان دعمها بـ4 آلاف جندي

«يانسون صلاح».. 8 فوائد مذهلة لـ«مشروب العزل»

الجارديان تكشف ماذا سيفعل ترامب فى أيامه الأخيرة بالبيت الأبيض

الصور

image description

حملة لقياس انبعاثات عوادم السيارات بدمياط

image description

لجنة لمعالجة سلبيات مدرسة النور للمكفوفين بأسيوط (صور)

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

عصام سعد يتفقد أعمال تبطين التبرع بقرى أسيوط

image description

استمرار القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

القبض على شاب وفتاة يمارسان الرذيلة تحت مدرج بجامعة الفيوم

حقيقة فيديو اعتداء فردىّ شرطة على طفل بميت غمر

تقلبات جوية شديدة.. تحذيران من «الأرصاد» بخصوص حالة الطقس للمواطنين

إنفوجراف

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال وصنّاع حكاية «ربع قيراط»: القصة حقيقية.. وندافع عن ستات مصر

منوعات

«فاوتشى»: نتائج لقاح موديرنا المضادّ لكورونا «مذهلة»

موعد مباراة مصر وتوجو والقنوات الناقلة

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 17-11-2020

زلزل بقوة 6.3 درجة قبالة فى إندونيسيا

أيام زمان

«فنجان قهوة بالشطة».. صباح تشرح وصفة سحرية تجعل صوتها جميلًا

«وصل قبل المباراة بدقائق لكنه سجل هاتريك».. حكاية الأسطورة جيوسبي مياتزا

أفلام تغيرت نهايتها بسبب وفاة أبطالها

«كومبارس صامت».. حكاية الظهور السينمائي الأول لهند رستم

مقالات الرأي
ماجد حبته
عن «القاعدة» وأشياء أخرى
مؤمن المحمدي
لا كورة نفعت
القس. رفعت فكرى
المغفلة
لواء.حمدى البطران
تطوير الصعيد
المزيد

الثقافة

5 شعراء يختتمون أيام الأقصر الشعرية (صور)

اليوم.. عرض فيلم الخيال العلمى Ad Astra بمكتبة المستقبل

حفل لفرقة «الجميزة» بأتيليه القاهرة.. الليلة

«عبد الرحمن بدوى بين الوجودية والأصولية» بصالون علمانيون.. الليلة