«فاوتشى»: نتائج لقاح موديرنا المضادّ لكورونا «مذهلة»

رحّب مدير المعهد الأمريكي للأمراض المُعدية الطبيب أنطوني فاوتشي في تصريح لوكالة "فرانس برس"، بإعلان شركة موديرنا الأمريكية عن أنّ لقاحها التجريبي المضادّ لكوفيد- 19 فعّال بنسبة تقارب 95% في مكافحة الفيروس.وقال فاوتشي، عضو الخلية الرئاسية لمكافحة فيروس كورونا والشخصية المحترمة جدًّا في الولايات المتّحدة على صعيد التصدّي للجائحة، إنّ "فكرة امتلاكنا لقاحًا فعّالًا بنسبة 94،5% رائعة بشكل مذهل".وأضاف: "هذه نتيجة مذهلة حقًا، لا أعتقد أنّ أحدًا كان يتوقّع أن تكون جيّدة إلى هذا الحدّ".ويدير فاوتشي المعهد الأمريكي للأمراض المُعدية الذي انكبّ على تطوير لقاح لكوفيد- 19 منذ يناير حين نشرت السلطات الصينية التسلسل الجيني لفيروس كورونا المستجدّ.ويرتكز لقاح موديرنا على تكنولوجيا حديثة تقوم على إدخال تعليمات وراثية إلى الخلايا البشرية لتحفيزها على إنتاج بروتين مطابق لبروتين فيروس كوفيد- 19 وإحداث استجابة مناعية ضدّ هذا البروتين.ووفقًا لفاوتشي فإنّ "كثيرين من الناس كانت لديهم تحفّظات" على هذه التكنولوجيا "التي لم تكن قد اختبرت بعد وأثبتت فعاليتها"، مشيرًا إلى أنّ "البعض انتقدونا على ذلك".وكان تحالف شركتي فايزر الأمريكية وبايونتيك الألمانية أعلن الأسبوع الماضي عن أنّ لقاحه التجريبي المضادّ لكوفيد- 19 الذي يستند إلى نفس التكنولوجيا أثبت فعالية بنسبة 90% في منع الإصابة بالفيروس الفتّاك.وتؤكّد هاتان النتيجتان، في نظر فاوتشي، سلامة هذه التكنوجيا لأنّ "البيانات تتحدّث عن نفسها بنفسها".وأضاف: "أعتقد أنّه عندما يكون لديك لقاحان مثل هذين اللقاحين اللذين أثبتا فعاليتهما بنسبة تزيد علي 90%" لا تعود التكنولوجيا مضطرّة "لأن تقدّم مزيدًا من الإثباتات".غير أنّ الطبيب المرموق حذّر من أنّه "لا يزال هناك طريق طويل أمامنا لنقطعه"، مشيرًا بالخصوص إلى الصعوبات اللوجستية التي تعترض عملية نقل جرعات اللقاح ومبديًا قلقه العميق من الثقافة المناهضة للقاحات التي تسود في أوساط شريحة واسعة من الأمريكيين.وقال: "هناك شعور واسع مناهض للقاحات في هذا البلد. يجب أن نكون قادرين على التغلب عليه وإقناع الناس بالتطعيم إذ لا نفع لأي لقاح عالي الفعالية إذا لم يتم تطعيم أحد به".