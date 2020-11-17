زلزل بقوة 6.3 درجة قبالة فى إندونيسيا

قالت وكالة الأرصاد والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، إن "زلزالا قوته 6.3 درجة ضرب قبالة ساحل إقليم سومطرة".وأضافت الوكالة، أنه لم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي بشأن الزلزال الذي وقع على بعد أكثر من 100 كيلومتر (62.14 ميلا) من الجزيرة وعلى عمق 10 كيلومترات.وخفض مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، درجة الزلزال إلى 5.8 من 6.2 في البداية.وقال المركز، إن الزلزال وقع على عمق 30 كيلومتر، عند دائرة عرض 2.65 جنوبا وخط طول 99.26 شرقا.وأكدت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية أن الزلزال بلغت قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر، وعلى بعد 226 كيلو متر جنوب غرب بنغكولو بإندونيسيا عند الساعة (01:44:09) بتوقيت جرينتش.