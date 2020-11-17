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الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع وفيات كورونا فى المكسيك لـ98861

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:52 ص
كورونا فى المكسيك
كورونا فى المكسيك
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم الثلاثاء، 319 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 98861.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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