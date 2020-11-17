ارتفاع وفيات كورونا فى المكسيك لـ98861
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:52 ص
وكالاتطباعة
سجلت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم الثلاثاء، 319 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 98861.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.