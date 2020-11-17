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الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إنقاذ أكثر من 400 مهاجر قبالة السواحل الليبية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:53 ص
مهاجرين قبالة السواحل
مهاجرين قبالة السواحل الليبية
وكالات
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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أن أكثر من 400 مهاجر غير شرعي تم إنقاذهم قبالة السواحل الليبية عبر عدة عمليات إنقاذ منفصلة.

وقال مكتب المنظمة في ليبيا إن "409 مهاجرين من جنسيات مختلفة بينهم نساء وأطفال، تم إنقاذهم من قبل دوريات خفر السواحل وإعادتهم إلى ليبيا".

ونفذت عمليات الإنقاذ عبر عدد من العمليات المنفصلة شمال شرق وغرب العاصمة الليبية.

وأشارت المنظمة إلى أن إجمالي من تم إنقاذهم منذ بداية العام الجاري قبالة سواحل ليبيا ارتفع إلى 11765 مهاجرا فيما توفى 306 مهاجرين وتجاوز عدد المفقودين الـ400.

وتسبب غرق قاربين يقلان أكثر من 120 مهاجرًا قبالة السواحل الليبية الأسبوع الماضي بوفاة نحو 100 مهاجر.

وتحظى أعداد بسيطة من المهاجرين بفرصة لإعادة توطينهم في بلد ثالث بـ"صفة لاجئ"، فيما يتم إعادة معظمهم إلى بلدانهم الأصلية عن طريق المنظمة الدولية للهجرة عبر برنامجها "للعودة الطوعية".

ويوجد 48 ألف لاجئ مقيمين على الأراضي الليبية، فيما لا يتجاوز عدد المهاجرين داخل مراكز الإيواء الحكومية ثلاثة آلاف شخص، بحسب الأمم المتحدة.

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