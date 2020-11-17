إجراءات طارئة بـ«كاليفورنيا» للحد من تفشى كورونا

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوسوم، عن سلسلة من إجراءات "الكبح الطارئ" لاحتواء الارتفاع السريع لكوفيد- 19 في الولاية، والتي تعتبر "ببساطة غير مسبوقة في تاريخ كاليفورنيا الوبائي".ووفقا لبيان صادر عن مكتب نيوسوم، فإنه سيتم تصنيف 41 من إجمالي 58 مقاطعة في الولاية، تضم أكثر من 94 بالمائة من سكان الولاية، في المستوى الأرجواني.ويمكن أن تسري الإجراءات المقابلة ضد الوباء لهذا المستوى اليوم (الثلاثاء).وفي الأسبوع الماضي، كانت 13 مقاطعة في المستوى الأكثر تقييدا في الولاية. وعندما تكون المقاطعات في المستوى الأرجواني، لا يُسمح بالعمليات الداخلية لأماكن مثل المتاحف ودور العبادة والصالات الرياضية والمطاعم.وعادة ما تقوم سلطة الولاية بتعديل نظام تصنيف المقاطعات الخاص بها يوم الثلاثاء، غير أن نيوسوم أشار إلى أنه يجب على الحكومة تسريع إجراءات التقييم بسبب "ازدياد حالات كوفيد- 19 بشكل حاد في جميع أنحاء البلاد وكاليفورنيا".وكشف نيوسوم عن تضاعف عدد حالات الإصابة بكوفيد- 19 في الأسبوع الماضي، مع تسجيل 10968 حالة جديدة يوم الإثنين، قائلا إن هذا هو أسرع معدل ارتفاع شهدته الولاية خلال الوباء.وقال أيضا إنه كانت هناك زيادة بنسبة 48 بالمائة في أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا الجديد في الأسبوعين الماضيين فقط، بينما ارتفع عدد مرضى وحدات العناية المركزة المصابين بالمرض القاتل بنسبة 38 بالمائة خلال نفس الفترة.وجاء في البيان: "نحن ندق ناقوس الخطر، تشهد كاليفورنيا أسرع زيادة في الحالات التي رأيناها حتى الآن أسرع مما شهدناه في بداية الوباء أو حتى هذا الصيف. إذا تُرك انتشار كوفيد- 19 دون رادع، يمكن أن يطغى بسرعة على نظام الرعاية الصحية لدينا ويؤدي إلى نتائج كارثية".وأشار البيان إلى أن كاليفورنيا تعمل أيضا على تقوية إرشادات تغطية الوجه لتطلب من الأفراد ارتداء القناع في أي وقت خارج منازلهم في ظل استثناءات محدودة.من ناحية أخرى، قال الحاكم إن الولاية تنفذ خططا لتعزيز الموارد الطبية تحسبا لزيادة عدد حالات العلاج في المستشفيات، مشيرا إلى أن أول منطقة للعمل ستكون مقاطعة إمبريال التي تضررت بشدة.