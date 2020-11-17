الإعصار المدمّر أيوتا يبدأ باجتياح نيكاراجوا

بدأ أيوتا، المصنّف إعصارًا من الفئة الخامسة القصوى، مساء الإثنين باجتياح الساحل الشمالي لنيكاراجوا المطلّ على البحر الكاريبي، ترافقه رياح كارثية وأمطار غزيرة وعواصف مدمّرة، بحسب ما أعلن مسؤول كبير في الأرصاد الجوية.وقال مارسيو باكا، مدير دائرة الأرصاد الجوية في معهد "إنيتير" خلال مؤتمر صحفي إنّ عين الإعصار "تلامس في الوقت الحالي أطراف ساحل هولوفر" الواقع على بعد 40 كلم من مدينة بيلوي الساحلية.