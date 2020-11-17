الصين تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الهيئة الصحية الوطنية الصينية، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت هيئة الصحة الصينية، في بيان لها، أن جميع الحالات الجديدة المصابة بكورونا التي تم رصدها، قادمة من الخارج.ويبلغ العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في الصين 86361 حالة، في حين أن عدد المتوفين لا يزال دون تغير عند 4634