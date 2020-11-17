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الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

هواوى تبيع «أونر» للهواتف بسبب العقوبات الأمريكية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 06:46 ص
هواوى
هواوى
وكالات
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أعلنت مجوعة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي"، الثلاثاء، أنّها باعت علامتها التجارية المخصّصة للهواتف الذكيّة المنخفضة التكلفة "أونر" إلى كونسورتيوم محلّي بسبب الضغوط "الهائلة" التي تتعرّض لها سلسلة توريداتها من جرّاء العقوبات الأمريكية.

واشترى ماركة "أونر" تحالف من 40 شركة يضمّ وكلاء وموزّعين وشركات أخرى تتوقّف حياتها على هذه العلامة التجارية، بحسب ما أعلنت هواوي والكونسورتيوم في بيانين منفصلين.

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